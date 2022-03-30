احتجزت السلطات في بريطانيا يختًا ضخمًا بطول 192 قدمًا مملوكًا لرجل أعمال روسي، وله “قبو نبيذ”، ومسبح بمياه عذبة في شرق لندن في إطار عقوبات ضد روسيا.

بريطانيا تصادر يختًا روسيًّا:

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس: “لقد احتجزنا اليوم يختًا فخمًا بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني وحولنا رمزًا لسلطة روسيا وثروتها إلى تحذير واضح وصارم لبوتين ورفاقه”.

وأضاف: “يثبت احتجاز Phi، أننا نستطيع وسنتخذ أقوى إجراء ممكن ضد أولئك الذين يسعون إلى الاستفادة من الاتصالات بنظام بوتين”.

أول سفينة محتجزة:

وتعد السفينة المملوكة لرجل أعمال روسي (لم يذكر اسمه)، هي أول سفينة محتجزة في بريطانيا تحت وطأة العقوبات المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث قامت فاي برحلتها الأولى العام الماضي بعد بنائها في هولندا.

وكانت السفينة في لندن لحضور حفل توزيع جوائز اليخوت الفاخرة، وكان من المقرر أن تغادر ظهر اليوم الثلاثاء.

رفع العقوبات بشروط:

والأحد الماضي أعلنت بريطانيا، أنها مستعدة لرفع العقوبات التي فرضتها شرط انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، مع دخول الصراع الأوكراني الروسي يومه الـ32، وسط استمرار تقاطر العقوبات الغربية على موسكو.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن العقوبات قد ترفع إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها.

كما أضافت أن “على الكرملين التعهد أيضًا بعدم ارتكاب أي عدوان آخر في المستقبل، حتى ترفع العقوبات المفروضة على مئات الشخصيات والكيانات الروسية”، وفق تعبيرها.