يستعد السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي لخوض غمار النسخة الـ 31 من رالي أبو ظبي الصحراوي خلف مقود سيارة تويوتا هايلوكس ليكمل رحلة الدفاع عن ألوان فريقه في الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC تحت إشراف الـ FIA والمقرر إقامته في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي خلال الفترة ما بين 4 الى 10 من شهر مارس الجاري.

المشاركة السابعة للراجحي

وستكون هذه المشاركة السابعة للبطل العالمي السعودي، الراجحي في رالي أبو ظبي الصحراوي في مسيرته الاحترافية، إحدى جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الجديدة التي تتكون من خمس جولات فقط، أولها كانت جولة رالي داكار التي تُوج الراجحي فيها بالمركز الثالث.

يزيد الراجحي السائق الأكثر نجاحًا

وبات يزيد الراجحي السائق السعودي الأكثر نجاحًا في حصد الألقاب العالمية في الراليات والسعودي الأول الذي يصعد الى منصة رالي داكار الذي يعتبر أصعب وأهم رالي صحراوي في العالم على أرضه وفي أعلى فئة للسيارات مطلع هذا العام.

وعلى صعيد الملاحة، فسوف يستعين البطل العالمي كابتن يزيد بخدمات الملاح الألماني ديرك فون تيستسفيتس الذي سيحل محل الإيرلندي مايكل أور الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أن ظهرت نتائج فحصه بالإيجابية، وقد سبق وأن شارك تيستسفيتس بجانب يزيد الراجحي في عدة راليات عالمية في السابق آخرها كانت في مناسبتين من موسم 2021 عندما حل ديرك محل مايكل الذي كان يستكمل رحلة شفائه من حادث باها الشرقية.

ويتطلع سفير رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي رفقة ملاحه ديرك في تحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تحقيقه المركز الثالث في داكار بفضل خبرته الواسعة في الراليات الصحراوية ووضع الإستراتيجيات المناسبة لكل مرحلة، ويشارك الراجحي في روزنامتين عالميتين مخلفتين لهذا الموسم، بطولة العالم للراليات الصحراوية (للراليات الطويلة) وكأس العالم للراليات الكروس كانتري (للراليات القصيرة) من إشراف الاتحاد الدولي للسيارات.

ويتكون رالي أبو ظبي الصحراوي من خمس مراحل عبر المسارات الرملية المفتوحة والكثبان الرملية في منطقة الظفرة، وستنطلق المرحلة الأولى من الرالي في الـ 6 من مارس وسيختتم في الـ 10 من الشهر ذاته بمسافة إجمالية تبلغ 1948.66 كيلومترا متخذًا من حلبة مرسى ياس مقرًا له بينما سيكون مخيم المبيت في فندق قصر السراب.

ووجه الكابتن يزيد الراجحي بالشكر للشريك الرسمي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، الوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وأبدى البطل السعودي جاهزيته لرالي أبو ظبي قائلًا: ” نحن جاهزون للجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية، أشكر الله على توفيقه لنا في الجولة الأولى وذلك بعد أن تمكنا من تحقيق المركز الثالث في داكار، كانت لحظة تاريخية بالفعل، مازلنا في البداية، ولكن هدفنا هو الفوز بلقب رالي أبو ظبي وتعزيز نقاطنا.”

“نريد الحفاظ على نفس المنوال للمنافسة بقوة لأن طموحاتنا كبيرة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل نيل اللقب بإذن الله، نسأل الله التوفيق لكي نحقق أهدافنا”.