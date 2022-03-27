أكد يوسف خميس نجم النصر والمنتخب السعودي السابق والمحلل الفني أنه من الصعب على الأخضر تحقيق إنجاز مونديال 1994 والوصول لدور الـ16 في كأس العالم 2022 بقطر.

فيديو | يوسف خميس لـ #المنتصف:

من الصعب أن يحقق #المنتخب_السعودي مثلما حققه في مونديال 1994 بسبب الفوارق الفنية الكبيرة بين الجيلين pic.twitter.com/Fv0MoRx7NC — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 26, 2022

وكان الأخضر ضمن التأهل إلى مونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد فوز المنتخب الياباني على أستراليا صباح الخميس الماضي.

وقال خميس لـ برنامج ” المنتصف” في قناة الإخبارية” : أعتقد أنه من الصعب على الجيل الحالي تحقيق إنجاز مونديال 1994 والوصول لدور ثمن النهائي لوجود اختلافات وفوارق فنية كبيرة، بجانب أن الإعداد كان مختلفًا”.

الأخضر كان إعداده أفضل قبل مونديال 1994

وتابع: ” “نتكلم عن منتخب فُرغ لموسم رياضي كامل، وأصبح كأنه نادٍ، في الانسجام واللياقة البدنية والطموح وروح الفريق الواحد موجودة، النجوم اللي في 94 لا يمكن يتكررون”.

وأضاف يوسف خميس: “في الناحية البدنية الجميع متفوق علينا، من ناحية التكوين البدني ومن ناحية قوة المباريات، قارن بين منتخب 94 وإمكانياته الجسدية والمنتخب الحالي، يوجد فارق كبير، شاهد الأجسام والبنية الجسدية والعضلية والطول والإمكانيات، ومن ناحية القوة والسرعة والمهارة”.