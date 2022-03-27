كشفت تقارير صحفية عن أن نادي يوفنتوس الإيطالي رفض التعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في صيف العام الحالي.

يوفنتوس يحدد بديل صفقة محمد صلاح

وذكرت التقارير أن اليوفي أصبح لا يفكر في ضم صلاح المشارك حاليًا مع منتخب بلاده، استعدادًا لمواجهة السنغال بعد غد في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2023، ويرغب النجم المصري في راتب أعلى مع الريدز قد يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده، وهو ما ترفضه إدارة الريدز بسبب سقف الرواتب.

وأفادت صحيفة ” لاجازيتا” ديللو سبورت الإيطالية أن إدارة اليوفي أصبحت تفكر في ضم البرازيلي جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بدلًا من اللاعب المصري.

الراتب يجبر يوفنتوس على التراجع

وأضافت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن إدارة نادي يوفنتوس تراجع عن فكرة التعاقد مع محمد صلاح بسبب تعقد الأمور، ويأتي على رأسها مشكلة الراتب الضخم الذي يتقاضاه المصري.