أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة جيزان، من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها الدفاعات السعودية.

تحدي سافر:

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، والتي تتطلب ردًا رادعًا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة، لوقف استهداف الحوثيين الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم لدول المنطقة.

تضامن مع المملكة:

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.