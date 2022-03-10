حذرت امانة منطقة الرياض من أعمال البناء أو الهدم من بعد أذان المغرب وحتى الساعة الـ7 صباحًا، متوعدة المخالفين بعقوبات كبيرة.

تعليمات أمانة الرياض:

وكتبت صفحة أمانة منطقة الرياض على حسابها الرسمي بموقع تويتر: “يُمنع تنفيذ أعمال البناء أو الهدم من بعد أذان المغرب حتى الساعة الـ7 صباحًا؛ حفاظًا على هدوء أحيائنا السكنية وراحة السكان الأعزاء”.

وأشارت الأمانة إلى أن وجود عقوبة مالية تنتظر المخالفين وهي 10 آلاف ريال.

اعتماد الخطة التشغيلية:

يذكر أن الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، اعتمد، الخطة التشغيلية للأمانة لعام 2022، بهدف تحقيق المستهدفات الطموحة للمدينة من خلال تحديد مؤشرات لقياس أداء كافة الوكالات والإدارات والبلديات التابعة لها، والتحقق من السير بدقة في تنفيذ الأعمال والبرامج والمبادرات النوعية.

وتضمنت الخطة 146 مؤشر أداء، 134 مبادرة تطويرية، و97 مشروعًا مؤسسيًّا، وستسهم في تطوير الخدمات المقدمة للسكان، وضمان تنفيذ مختلف الأعمال الخدمية وفق المستهدفات السنوية، وتحديد مدى التقدم المحرز على أساس ربع سنوي، للتدخل في الوقت المناسب ومعالجة أي تحديات لضمان مواصلة الاتجاه نحو تحقيق ما خطط لها.

إنجازات الأمانة:

وشهدت مراسم اعتماد الخطة التشغيلية، استعراض أبرز إنجازات الأمانة خلال عام 2021، والتي تمثل حافزًا لتحقيق أرقام أعلى في العام الحالي، في الوقت الذي قدم فيه مسؤولو الأمانة عروضًا مرئية حول مراحل تنفيذ المسؤوليات والمهام، ورفع كفاءة إنجازها، وضمان تماشيها مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 المسقطة على القطاع البلدي.

ويأتي اعتماد أمانة منطقة الرياض للخطة التشغيلية في إطار اهتمامها بتحقيق المستهدفات الطموحة للمدينة، والعمل في إطار مؤسسي قائم على مؤشرات أداء ذكية قادرة على المساهمة في رفع نسب الإنجاز، لتواكب تطلعات المدينة نحو المنافسة على الصعيد الدولي، وتحقيق نقلة نوعية في شتى المجالات.