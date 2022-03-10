يشارك 10 عازفين كضيوف شرف في مسابقة ملك العود، التي تنطلق اليوم الاثنين بمنطقة موسيقى في بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق موسم الرياض، وتستمر حتى 30 مارس.

مسابقة ملك العود:

ونشرت صفحة موسم الرياض الرسمية على تويتر بوستر العازفين المشاركين في المسابقة كضيوف شرف وهم: إسلام القصبحي، محمد سبسبي، حسين سبسي، كيرياكوس، مدثر أبو الوفا، مصطفى زاير، عارف جمن، ندى محمود، يوسف عباس، محمد بتماز.

وعلقت الصفحة على البوستر: “مسابقة ملك العود تجمع الموهوبين من أنحاء العالم العربي من اليوم إلى 30 مارس بمنطقة موسيقى في بوليفارد رياض سيتي”.

تركي آل الشيخ بعلن المسابقة:

وفي وقت سابق أعلن المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مسابقة ملك العود، في الفترة من 28 إلى 30 مارس، في ساحة الموسيقى بمنطقة بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق موسم الرياض.

وروّج آل الشيخ للمسابقة بمقطع فيديو تعريفي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، قائلًا: “في انتظار كل المبدعين والمبدعات في العالم العربي والعالم”.

وجاء خلال مقطع الفيديو التعريفي بالمسابقة: “يا عازف العود رفقًا فالهوى خطر.. لكل عازف وعازفة في الوطن العربي فرصة للمنافسة على لقب ملك العود في موسم الرياض”.