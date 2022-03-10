أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد مراقبة المشروع/ إعادة الفحص.

– مدير أول/ تطوير وتكامل الأعمال.

– مشغل مركز التحكم.

– مدير المشاتل وسلسلة التوريد.

– مدير برنامج المبادرات الخضراء.

– مدير الترميم الميداني.

– مدير الوقود المستدام.

– مدير تنظيم الطاقة.

– مدير سياسة الطاقة والتخطيط.

– مدير أول محتوى التراث.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)