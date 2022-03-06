أعلنت الكلية التقنية بمحافظة حفر الباطن عن توظيف أكثر من 100 متدرب من الخريجين في شركة لارسن آند توبرو السعودية التي تعد من كبرى الشركات التي تقدم خدمات متنوعة حول العالم في مجالات التقنية والهندسة.

اللقاء الوظيفي في تقنية حفر الباطن

وجاء ذلك بعد أن نظمت إدارة التنسيق الوظيفي في الكلية لقاءً للتوظيف مع الشركة في تخصصات المركبات والمحركات والإلكترونيات والمحاسبة والقوى الكهربائية وإدارة المستودعات والسباكة والنجارة.

وتعمل الكلية التنقية بحفر الباطن على إيجاد وتفعيل برامج تعاون وشراكات بينها وبين قطاع الأعمال؛ بهدف تسهيل التحاق خريجي الكلية بسوق العمل.