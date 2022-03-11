أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– مساعد مدير إدارة مشروع التنقل والاستعداد التشغيلي.

– أخصائي عمليات التنقل.

– مهندس تخطيط أول.

– مدير التخطيط.

– مدير المشتريات.

– أخصائي أول السلامة والأمن.

– مدير عمليات التنقل.

– مدير عام إستراتيجية الكتلة.

– مساعد مدير تخطيط الأراضي.

– مدير التسويق الرقمي.

التقديم على وظائف مشروع البحر الأحمر:

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)