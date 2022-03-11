أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة سيركو:

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أنظمة المطار.

– محلل مؤشرات الأداء.

– مهندس مساعد/ إدارة الأصول.

– مدير الاستجابة للطوارئ.

– موظف الصحة والسلامة والجودة والبيئة.

– مدير العقود ومراقبة المستندات.

– مدير مالي وتجاري.

– قائد التدريب ونقل المعرفة.

– مشرف مشروع الأعمال الرأسمالية.

– مدير الصحة والسلامة والجودة والبيئة.

– مدير أصحاب المصلحة.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)