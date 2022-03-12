أوصى الملتقى العلمي الأول لمؤتمر “تكامل المسئوليات المجتمعية لخدمات ذوي اضطراب طيف التوحد في ختام فعالياته بضرورة عمل مسح شامل من سن السابعة وباقي الفئات العمرية وإيجاد مركز معلومات وطني متخصص بفئات اضطراب طيف التوحد لمعرفة درجة شيوعه وانتشاره وفق إحصائيات دقيقة وموثقة من أجل التخطيط للبرامج والمشروعات والأنشطة.

كما رفع الملتقى شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لرعايته الكريمة ودعمه لفعاليات الملتقى التي ساهمت في نجاحه.

أفكار ابتكارية:

وأعلن الدكتور تركي العيار رئيس اللجنة الإعلامية أن الملتقى أوصى أيضًا بتقديم أفكار ابتكارية تساعد في الحلول العملية نظرًا لأن مؤشرات أعداد ذوي اضطراب طيف التوحد في ازدياد كبير، وكذلك تسهيل فتح مراكز متخصصة لذوي اضطراب طيف التوحد لكل الفئات العمرية في أنحاء المملكة، وزيادة ساعات التأهيل والتدريب لشباب طيف التوحد على أن لا تقل عن ثمان ساعات يوميًا وأن تكون في بيئات تربوية مناسبة لذوي اضطراب طيف التوحد.

كما أوصى الملتقى بزيادة الدعم المالي للمراكز الأهلية التي تقدم خدمات ذات جودة عالية لذوي اضطراب طيف التوحد فوق سن 12 سنة وأن تكون مقاربة للمراكز العالمية التي تدعم خارج المملكة، حيث أن متطلبات تعليمهم وتاهيلهم وتدريبهم مكلف جدًا خاصة الكبار منهم، مع تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة لذوي اضطراب التوحد من الوزارات المعنية خاصة الصحة والتعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسهيل القبول في الجامعات:

وفيما يتعلق بالطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد أوصى الملتقى بتسهيل قبولهم في الجامعات السعودية لمن أكمل تعليمه الثانوي ويرغب في مواصلة تعليمه الجامعي مع وضع أنظمة تتناسب مع طبيعة احتياجاتهم، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين الجامعات السعودية والمراكز المتخصصة لذوي اضطراب طيف التوحد ليكون التدريب الميداني لطلاب الجامعات في تلك المراكز، مع التأكيد على المشاركة الصادقة من المراكز المتخصصة في رسم السياسات واتخاذ القرارات وصياغة الأهداف وبناء البرامج والخطط، والتقييم لكل جوانب الدعم لذوي اضطراب طيف التوحد. وكذلك عمل دراسات ميدانية لمعرفة مدى رضى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارات والمراكز والجمعيات لهذا الاضطراب. وتوحيد الجهود بين القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لتفعيل المشروع الوطني للتوحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 227 وتاريخ 23 رمضان1423. كما أوصى الملتقى بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

يذكر أن الملتقى نظمه مركز جودة الحياة للرعاية النهارية بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد وذلك في الفترة من 24-26 شعبان 1443هـ الموافق : 27-29 مارس 2022م بفندق الانتركونتنتال بمدينة الرياض، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وانتظمت فعاليات الملتقى ووقائعه في إطار ثلاث جلسات رئيسة إضافة إلى 11 ورشة عمل، قدم فيها المشاركون دراسات وأوراق عمل حول الجوانب المختلفة لخدمات شباب ذوي اضطراب طيف التوحد، وأدوار المؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات ذات العلاقة.