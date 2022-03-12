تواصل المنتخبات المنافسة لقطع تذكرة التأهل لنهائيات كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر 2022.

وحجز عشرون دولة مكانها في مونديال قطر، حيث كانت كندا هي الأخيرة التي فعلت ذلك بعد فوزها برباعية نظيفة على جامايكا مساء الأحد الماضي ، مع بقاء 12 مقعدًا على وشك الصعود.

وسيشهد هذا الأسبوع تأهل تسعة منتخبات من مختلف القارات، حيث تضم العديد من المواجهات المصيرية، التي يأتي أبرزها مقابلة البرتغال ومقدونيا الشمالية، وكذلك مواجهة خاصة بين مصر والسنغال.

وأصبح كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح على بعد 90 دقيقة من حجز مقعدهم على الساحة العالمية.

بطاقة التأهل

تمكنت 10 دول من أوروبا في تجاوز دور المجموعات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصفتهم فائزين بصدارة المجموعة، كما تم وضع الوصيف في نظام ملحق يضم نصف نهائي ذهابًا وإيابًا.

وأسفرت مواجهات نصف النهائي الأسبوع الماضي عن بعض النتائج المفاجئة، حيث تصدرت هزيمة إيطاليا على أرضها أمام مقدونيا الشمالية عناوين الأخبار، وخاضت كل من البرتغال وويلز والسويد منافساتها في الوقت الإضافي.

وسيشهد اليوم مواجهتين من العيار الثقيل في أوروبا، حيث تستضيف البرتغال مقدونيا الشمالية في بورتو في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وستلعب بولندا مع السويد في تشورزو.

تصفيات المونديال في أمريكا الجنوبية

نجحت البرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي في حجز مقعدهم في قطر بعد أن احتلوا المراكز الرابعة الأولى في المجموعة المؤهلة، والتي تضم جميع الدول العشر المتنافسة في قارة أمريكا الجنوبية.

وأصبح المركز الخامس جاهزًا للاستيلاء عليه، مع تنافس ثلاث دول لا تزال قادرة على حجزه، حيث تنتظر بيرو مواجهة مهمة، ولكن إذا فشلت في الفوز، فإن كولومبيا ستحتل المركز الخامس بفوزها على فينزويلا.

فضلًا عن أن هزيمة كل من بيرو وكولومبيا ستسمح لتشيلي بالدخول في السباق إذا تمكنت من الفوز على أوروجواي في سانتياغو.

مواجهات مثيرة على الساحة الإفريقية

يوم الثلاثاء يوم عظيم في كرة القدم الإفريقية حيث سيتم حجز 5 مقاعد في قطر الليلة، بعد انتهاء المواجهات التي تجمع بين العشر دول المتنافسة على التأهل لنهائيات المونديال في نوفمبر المقبل.

في داكار تستضيف السنغال مصر، حيث يتنافس ثنائي ليفربول على مركز واحد في كأس العالم، مع تقدم الفراعنة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله ساليو سيس في مرماه.

وفي نفس الوقت في أبوجا، ستقام مباراة الإياب بين نيجيريا وغانا بعد مواجهة الذهاب بدون أهداف، على أن تنطلق المباريات الثلاث المتبقية في تمام الساعة الـ 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتستضيف الجزائر الكاميرون بعد فوز الأول بهدف من مباراة الذهاب، وفي الوقت نفسه في الدار البيضاء، يلتقي المغرب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتونس تستضيف مالي في تونس العاصمة.

تصفيات المونديال في آسيا

حجزت السعودية، واليابان وكوريا الجنوبية وإيران، مقعدهم في المونديال بعد أن احتلوا المركزين الأول والثاني في تصفيات الفرق الست، إلى جانب الدولة المضيفة قطر، مع وجود مقعد وحيد.

ويستضيف المنتخب السعودي منتخب أستراليا، الليلة، على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة الـ 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، بعد أن حسم مقعده في نهائيات مونديال قطر.

تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي

وصلت كندا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986، كما تتمتع كل من الولايات المتحدة والمكسيك بميزة ثلاث نقاط على كوستاريكا صاحبة المركز الرابع، مع فارق كبير في الأهداف فقط.

وتذهب الولايات المتحدة إلى سان خوسيه لمواجهة كوستاريكا، بينما تستضيف المكسيك على أرضها السلفادور في مكسيكو سيتي.