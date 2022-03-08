أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن تسجيل صافي خسائر بقيمة 135.5 مليون ريال قبل الزكاة في 2021، مقابل أرباح بقيمة 54.9 مليون ريال حققتها عن 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول، أن السبب الرئيسي لصافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بصافي الربح خلال العام السابق يعود إلى انخفاض صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 11.64 في المائة وارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 21.84 في المائة.

وأضافت الشركة، أنه تم تعويض ذلك جزئيا نتيجة ارتفاع دخل استثمارات المساهمين بمقدار 57.88 في المائة وعكس لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 24.5 مليون ريال.