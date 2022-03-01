أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تحقيقها صافي ربح بلغ 136.4 مليون ريال خلال العام المالي 2021 بانخفاض 40.1 في المائة، مقارنة بأرباح سجلتها عن العام 2020 بلغت 97.3 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن صافي الربح للسنة الحالية بلغ 136.4 مليون ريال، مقابل 97.3 مليون ريال للعام الماضي 2020، وذلك بزيادة بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق بسبب زيادة حجم الأعمال مع قطاعات النقد و التأمين، وانخفاض تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف، وكذلك زيادة هامش الربح الإجمالي من 27.7 في المائة في العام السابق إلى 29.2 في المائة خلال العام الحالي.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 172.70 نقطة ليقفل عند مستوى 12590.26 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

أداء مؤشر تداول الرئيسي

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 264 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار المعدات، والغاز، وبترو رابغ، وسابك للمغذيات الزراعية، وإسمنت العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، وساب للتكافل، وبدجت السعودية، وتهامة، والإنماء طوكيو م، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 9.93% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والأهلي، الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والأبحاث والإعلام، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 71.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25022.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 93 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 940 ألف سهم تقاسمتها 3937 صفقة.