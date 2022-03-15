أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري أمراض نفسية (الرياض).

– أخصائي مختبر الجينوم (الرياض).

– مساعد فني أبحاث (الرياض).

– فيزيائي طبي (الرياض).

– رئيس المخاطر المالية والإستراتيجية والحوكمة (الرياض).

– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الإمداد والتموين (الرياض).

– محلل بيانات التحكم في الدخول (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– مراسل (الرياض).

– مشطب داخلي ثانٍ (الرياض).

– ميكانيكي عام (الرياض).

– كبير اختصاصي خدمات العقود (المدينة المنورة).

– مشرف خدمات العقود (المدينة المنورة).

– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)