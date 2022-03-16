أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم الهندسة والتكنولوجيا.

– مدير عمليات الأحداث.

– مدير مراكز التنقل والتخطيط الحضري.

– مدير تطوير العقود.

– مهندس سلامة أول.

– أخصائي البرامج الحكومية.

– أخصائي دعم إدارة العمليات.

– أخصائي التحليل الكهربائي.

– مدير مشروع.

– اخصائي مراقب المشروع.

– أخصائي الذكاء التسويقي.

– أخصائي استراتيجي السياسات واللوائح.

– مدير عمليات الشبكة.

– أخصائي مشاريع الهيدروجين.

– أخصائي أول عمليات الشبكة.

– مساعد إستراتيجية.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)