أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول البنية التحتية (الرياض).

– عالم/ أخصائي الحماية من الإشعاع (الظهران).

– فني صيانة طائرات (الظهران).

– مدرب مراقبة الطائرات والتحذير (الظهران).

– مدرب قوارب (الظهران).

– مدير العلاقات العامة والاتصالات (الرياض).

– رئيس العلاقات العامة والاتصالات (الرياض).

– مهندس التطبيقات (الرياض).

– مدرب تقني/ مراقبة الحركة الجوية (الظهران).

– مهندس حلول/ برمجيات (الرياض).

– أخصائي حوسبة (الرياض).

– فني معدات دعم الحياة (الظهران).

– مسؤول مشروع (الظهران).

– مهندس شبكات (الرياض).

– مهندس البنية التحتية (الرياض).

– مهندس أمن (الرياض).

التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 23 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)