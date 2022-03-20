أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، عن توفّر عدد (20) وظيفة فنية وإدارية وهندسية شاغرة، على برنامج التعاقد المباشر/ التشغيل الذاتي؛ وذلك للعمل في المدن التالية: (الرياض، والدمام، والطائف، والخرج، والظهران، وخميس مشيط).
تفاصيل وظائف القوات الجوية الملكية:
وبيّنت الوزارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني أنظمة وقود.
– أخصائي مناهج.
– فني مراقبة وتوزيع معدات.
– مشرف صيانة الذخائر.
– أخصائي تقنية المعلومات.
– فني فحص الأجهزة دون تدميرها.
– فني جرد.
– فني إدارة تموين.
– أخصائي سلامة جوية.
– فني صيانة طائرات عامة.
– فني صيانة ذخيرة.
– أخصائي صيانة قذائف موجهة.
– مدرس فني صيانة طائرات.
– فني أنظمة معلومات الصيانة.
– أخصائي تدريب.
– فني صيانة أجهزة تضليل واتصالات وملاحة جوية.
– فني صيانة أدوات الطيران الإلكتروني.
– فني تسجيل أهداف رماية.
– مدرب ومشغل طيران تشبيهي.
– أخصائي ذخيرة.
طريقة التقديم على وظائف القوات الجوية:
وأوضحت الوزارة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع (هنا)، وذلك خلال الفترة من 17/ 08/ 1443هـ، إلى 21/ 08/ 1443هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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