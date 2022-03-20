أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، عن توفّر عدد (20) وظيفة فنية وإدارية وهندسية شاغرة، على برنامج التعاقد المباشر/ التشغيل الذاتي؛ وذلك للعمل في المدن التالية: (الرياض، والدمام، والطائف، والخرج، والظهران، وخميس مشيط).

تفاصيل وظائف القوات الجوية الملكية:

وبيّنت الوزارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أنظمة وقود.

– أخصائي مناهج.

– فني مراقبة وتوزيع معدات.

– مشرف صيانة الذخائر.

– أخصائي تقنية المعلومات.

– فني فحص الأجهزة دون تدميرها.

– فني جرد.

– فني إدارة تموين.

– أخصائي سلامة جوية.

– فني صيانة طائرات عامة.

– فني صيانة ذخيرة.

– أخصائي صيانة قذائف موجهة.

– مدرس فني صيانة طائرات.

– فني أنظمة معلومات الصيانة.

– أخصائي تدريب.

– فني صيانة أجهزة تضليل واتصالات وملاحة جوية.

– فني صيانة أدوات الطيران الإلكتروني.

– فني تسجيل أهداف رماية.

– مدرب ومشغل طيران تشبيهي.

– أخصائي ذخيرة.

طريقة التقديم على وظائف القوات الجوية:

وأوضحت الوزارة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع (هنا)، وذلك خلال الفترة من 17/ 08/ 1443هـ، إلى 21/ 08/ 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)