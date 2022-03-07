يوفر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي أطلق استراتيجيته، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، مسارات متعددة تزيد من تنافسية المملكة محليًا ودوليًا وذلك من خلال الابتعاث للمجالات المطلوبة لسوق العمل المحلي والعالمي في أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية حول العالم.

زيادة الوعي بفوائد الابتعاث

كما تركز الاستراتيجية على إبراز أهمية الاستثمار في الطلاب وزيادة الوعي بفوائد الابتعاث وتأهيل الطلاب وذلك للتخطيط المبكر للقبول والتسجيل في برامج الجامعات حسب المجالات المختلفة فضلًا عن المساهمة في رفع كفاءة رأس المال البشري حيث سيتم ابتعاث الطلاب في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع والمبادرات الكبرى.

تطوير مهارات المبتعثين

كما يسهم البرنامج في تطوير مهارات المبتعثين وإتاحة الحصول على أكثر من شهادة علمية في مجالات مختلفة بما يضمن مواكبة الاحتياجات المتغيرة لوظائف المستقبل واكسابهم المهارات اللازمة في سوق العمل المحلي والعالمي فسيتم ابتعاث الطلاب إلى أفضل 200 جامعة ومعهد حول العالم للمساهمة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية.

ويساهم برنامج الابتعاث في رفع كفاءة المواطنين من خلال توسيع مجالات الدراسة وتعدد الدرجات العلمية بما يضمن مواكبة الاحتياجات المتغيرة لوظائف المستقبل في سوق العمل المحلي والعالمي.