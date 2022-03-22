أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية وأمنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري مشارك/ علم الأمراض التشريحي (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– صيدلاني أول (الرياض).

– مساعد الرعاية الدوائية (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– محلل تطبيقات (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– كاتب حمية (الرياض).

– مشرف وحدة مناوب/ الخدمات (الرياض).

– كبير المهندسين الصناعيين (الرياض).

– مساعد ميكانيكي (الرياض).

– مساعد مشغل معالجة مياه (الرياض).

– رجل أمن أول (الرياض).

– رئيس قسم الأمراض الباطنية (المدينة المنورة).

– رئيس قسم النساء والولادة (المدينة المنورة).

– رئيس قسم الجراحة (المدينة المنورة).

– رئيس قسم الأشعة (المدينة المنورة).

– رئيس قسم العيون (المدينة المنورة).

– رئيس قسم التخدير (المدينة المنورة).

– مشرف المختبر الطبي (جدة).

– استشاري تخدير (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)