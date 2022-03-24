أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية وهندسية وأكاديمية شاغرة للسعوديين، على نظام العقود، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من إدارات وكليات الجامعة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك فيصل:

وأبرزت العمادة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري (للجنسين).

– سكرتير (للرجال).

– أخصائي قبول وتسجيل مساعد (للجنسين).

– محاسب (للرجال).

– مدقق حسابات (للنساء).

– أمين مستودع (للرجال).

– ناسخ آلة (للجنسين).

– مدخل بيانات (للرجال).

– مطور برامج (للرجال).

– فني دعم (للجنسين).

– مراقب إسكان (للرجال).

– سكرتير طبي (للجنسين).

– أخصائي تمريض (للجنسين).

– أخصائي أجهزة طبية (للجنسين).

– أخصائي معلوماتية صحية (للجنسين).

– أخصائي تغذية مساعد (للجنسين).

– أخصائي صحة عامة مساعد (للجنسين).

– مصور تلفزيوني (للرجال).

– فني مونتاج (للرجال).

– فني صوت (للرجال).

– مخرج (للرجال).

– مراسل (للرجال).

– مدير صيانة (للرجال).

– محاضر (للرجال).

التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل:

وأوضحت العمادة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الجامعة الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 9 شعبان 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل عن شروط الوظائف والمستندات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)