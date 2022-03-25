أعلن المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، دخول منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض مقابل 25 ريالًا فقط من 28 إلى 30 مارس الجاري.

عشانكم … الدخول بـ 25 ريال في #بوليفارد_رياض_سيتي من 28 إلى 30 مارس 😎🔥#موسم_الرياض

لاتجوووووووون 😂❤️🇸🇦 pic.twitter.com/5hIzKRBPBI

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 23, 2022

تخفيض تذاكر بوليفارد رياض سيتي:

ونشر آل الشيخ فيديو ترويجيًّا لخفض أسعار تذاكر الدخول لبوريفارد رياض سيتي، على صفحته الرسمية بتويتر، وكتب معلقًا: “عشانكم… الدخول بـ 25 ريال في بوليفارد رياض سيتي من 28 إلى 30 مارس موسم الرياض.. لاتجوووووووون”.

14 مليون زائر:

وفي وقت سابق أعلن المستشار تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض حطم جميع التوقعات وسجل عدد زوار تجاوز 14 مليون زائر حتى اليوم الجمعة.

وتتنوع المواقع الترفيهية في الموسم وتظهر بقالب الترفيه الحديث والمبتكر، إذ تحتضن منطقة بوليفارد رياض سيتي خلال فترة الإجازة مسرحيتين تؤديهما نخبة من نجوم التمثيل العرب وتحاكيان الكوميديا الاجتماعية وتتخللهما الفواصل الغنائية الاستعراضية، كما تستمر باقي الأنشطة في المنطقة وتتنوع ما بين المطاعم والمقاهي الأشهر عالميًّا، والألعاب ومساحات الجلوس الداخلية والخارجية الملائمة لمختلف الأذواق بتفاصيلها الخلابة والاستثنائية، وتصاحبها أجواء موسيقية تمنح الزوار انطباعًا فاخرًا.