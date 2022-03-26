أعلن الأمن العام، عن القبض على 26 متهمًا من المواطنين والمقيمين ومخالفي الأنظمة خلال الأيام الماضية.

في قبضة الأمن:

وضمت قائمة المقبوض عليهم مقيمَين يمنيَّين بجدة نشرا مقاطع فيديو تحتوي على عبارات تمجيد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو، وكذلك تم ضبط مواطن ارتكب عددًا من قضايا النصب على عملاء أحد المواقع الإلكترونية.

كما تم ضبط 15 شخصًا تورطوا في سرقة كيابل نحاسية وأسطوانات غاز ومكيفات من محال تجارية ومنازل واستراحات في الباحة.