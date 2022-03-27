فاز نادي الهلال على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يتقدم:

وبدأت مباراة الهلال ضد الاتحاد المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض “الملز” بشكل سريع، وضغط الزعيم بقوة، ونجح في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 16، ثم مع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد رومارينيو أن يسجل التعادل عند الدقيقة 55، قبل أن يتمكن النجم هارون كمارا من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 59، بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من رومارينيو من الجانب الأيمن.

تعادل ثم فوز:

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقوة، قبل أن ينجح أوديون إيغالو في تسجيل الهدف الثاني في شباك العميد عند الدقيقة 68 من تسديدة صاروخية، وأهدر كمارا فرصة التعادل عند الدقيقة 70، وبعدها سجل موسى ماريغا الهدف الثالث عند الدقيقة 79، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأحرز فهد المولد هدفًا ثانيًا في شباك الأزرق عند الدقيقة 83، ولكن تم إلغاؤه للتسلل، لينتهي كلاسيكو الهلال ضد الاتحاد بفوز الزعيم بنتيجة 2/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في الصدارة.