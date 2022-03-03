استعرضت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية حالات إصابات العمل التي يغطيها فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات.
حالات إصابات العمل:
وذكر الحساب الرسمي لـ التأمينات الاجتماعية على موقع تويتر، عبر إنفوجراف، حالات إصابات العمل التي يغطيها فرع الأخطار المهنية، وهي كما يلي:
- الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.
- الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس.
- الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
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