وجه المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، 3 تحذيرات للاعبيه قبل مباراة الهلال والاتحاد المقرر إقامتها بعد غد في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مم سيحذر كونترا ؟

وسيحذر كونترا لاعبيه، من عدم الفوز خاصة أن التعادل أو الخسارة أمام الهلال قد تؤدي لاستفاقة النصر والشباب ومطاردتهما للاتحاد المتصدر، مع منافسة الهلال القوية بعد دخوله للمربع الذهبي.

الأمر الثاني الذي سيُحذر منه كونترا، هو عدم فقدان التركيز لأن المباراة مفصلية وقد تحسم بنسبة كبيرة لقب الدوري للاتحاد حيث لم يُتوج به منذ عام 2009.

الأمر الثالث الذي سيحذر منه كونترا هو ضرورة رقابة مفاتيح لعب الهلال وقفل المساحات أمامهم خاصة ماثيوس بيريرا وسالم الدوسري وأندري كاريلو.

توقيت مباراة الهلال والاتحاد

وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب ” الملز” بعد غد في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

نتائج مباراة الهلال والاتحاد في الملز

وسبق لـ العميد أن تقابل مع الهلال في ملعب الملز في 3 مباريات، حيث فاز الهلال مرتين، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

وبوقت سابق، أثار المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد أزمة مؤخرًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا بسبب وجود شكوك حول غيابه عن مواجهة نادي الهلال بعد غد ” الثلاثاء” في الجولة الـ12 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت قناة “الإخبارية” أن اللاعب المغربي تعرض لفحوصات طبية، وذلك على إثر إصابته إصابة عضلية في مباراة ضمك الأخيرة في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري المحترفين.