دعا الأمن العام إلى ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 16 شوال 1443هـ.

بادر و #رخص_سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 16 شوال 1443هـ. pic.twitter.com/SUpEPhEJca

— الأمن العام (@security_gov) March 20, 2022

خطوات ترخيص السلاح:

وتشمل خطوات ترخيص السلاح عبر منصة أبشر ما يلي:

1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط محافظات المناطق

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية

3- إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة