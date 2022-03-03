دعا الأمن العام إلى ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 16 شوال 1443هـ.
بادر و #رخص_سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 16 شوال 1443هـ. pic.twitter.com/SUpEPhEJca
— الأمن العام (@security_gov) March 20, 2022
خطوات ترخيص السلاح:
وتشمل خطوات ترخيص السلاح عبر منصة أبشر ما يلي:
1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط محافظات المناطق
2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية
3- إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة
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