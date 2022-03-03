أكدت منصة أبشر أنه يمكن تفعيل حساب المستخدم من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالأحوال المدنية أو الجوازات، في حالة تعطل أجهزة البصمة.

جاء ذلك في رد من منصة أبشر على سؤال مواطن استفسر بشأن كيفية التعامل وتفعيل أبشر لعامل بسبب تعطل أجهزة البصمة؟

وأجابت منصة أبشر بقولها “أخي الكريم، يمكنك التفعيل من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالأحوال المدنية أو الجوازات أو من خلال حسابك البنكي ولمعرفة مواقع المراكز يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

تغيير رقم الجوال:

وكانت منصة أبشر الإلكترونية قد أوضحت أنه يمكن تغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيد من خلال طريقتين.