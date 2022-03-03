تُستكمل مباريات الجولة الـ25 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات.

موعد مباريات الجمعة:

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الطائي والشباب في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الاتحاد والحزم في تمام السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

قمة الجولة الـ25 ستكون بين فريقي الهلال والأهلي في تمام التاسعة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل مباريات الجولة الـ25:

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ24، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 57 نقطة، يليه الهلال بـ46 نقطة، بالتساوي مع الشباب، إلا أن الزعيم يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز الرابع برصيد 45 نقطة، يليه ضمك بـ39 نقطة، ثم الفتح برصيد 31 نقطة، متساويًا مع أبها، وحل الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم النادي الأهلي برصيد 28 نقطة.

ويتواجد الطائي في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة، ثم التعاون والفيصلي برصيد 25 نقطة، وحل الاتفاق في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الباطن، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.