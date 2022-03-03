زار معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الاستثمار الدكتور خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالله بن عامر السواحه، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من (6 – 9) مارس 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسط مشاركة الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة.

حلول الداخلية المبتكرة:

وكان في استقبالهم ومرافقتهم في جولتهم، وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، حيث قدم العارضون عرضًا لأبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.