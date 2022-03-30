أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– رئيس مركز صحة الكبد والأمعاء الصغيرة (الرياض).

– استشاري جراحة الفم والوجه والفكين (الرياض).

– رئيس مركز صحة الكلى والبنكرياس (الرياض).

– مشرف المختبر الطبي (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– مسؤول معلومات الرعاية الصحية الافتراضية (الرياض).

– مدير إدارة منظمة الاستعداد والمراقبة (الرياض).

– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب (الرياض).

– كبير محللي المعلومات الصحية (الرياض).

– كبير محللي استعدادية الأعمال (الرياض).

– كبير محللي التقييم الثقافي (الرياض).

– كبير محللي ارتباط المنظمة (الرياض).

– كبير محللي تحقيق الفوائد (الرياض).

– مدير إدارة ارتباط المنظمة (الرياض).

– مترجم عناية صحية منزلية (الرياض).

– محلل التقييم الثقافي (الرياض).

– محلل تحقيق الفوائد (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– محلل التكامل (الرياض).

– ممثل مالي ثانٍ (الرياض).

– محلل ارتباط (الرياض).

– محاسب مساعد (الرياض).

– محاسب (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– مصلح أنظمة اطفاء (الرياض).

– مساعد صيانة (الرياض).

– اختصاصي سلامة المرضى (جدة).

– استشاري مواليد (جدة).

– أخصائي تطوير الأداء (جدة).

– مدير المختبر (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)