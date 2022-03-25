أعلن المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ موعد برنامج عطر الكلام الذي كانت الهيئة أعلنت عنه في أول مؤتمر للترفيه.

برنامج #عطر_الكلام …كما وعدناكم في أول مؤتمر للترفيه ولكن أخرتنا ظروف الكورونا … أول برنامج مسابقات يجمع تلاوة القرآن والأذان …قدم عليه أكثر من 40 ألف مشترك من مختلف دول العالم وتأهل 36 مشترك 🙏🏻@OtrElKalam

ينطلق في شهر رمضان المبارك ويبث على قناة السعودية ❤️🇸🇦#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/LwzFuXfmT7

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 25, 2022

موعد برنامج عطر الكلام

وقال آل الشيخ : برنامج عطر الكلام كما وعدناكم في أول مؤتمر للترفيه.. ولكن أخرتنا ظروف الكورونا … أول برنامج مسابقات يجمع تلاوة القرآن والأذان قدم عليه أكثر من 40 ألف مشترك من مختلف دول العالم وتأهل 36 مشتركًا ينطلق في شهر رمضان المبارك ويبث على قناة السعودية.

يذكر أنه في مايو 2019 أعلن آل الشيخ، عن فتح باب التسجيل في مسابقتي القرآن الكريم والأذان؛ داعيًا جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة عبر المنصة الإلكترونية التي تعد الأكبر في العالم بمجموع جوائز 12 مليون ريال.

وفي أغسطس 2019 أعلنت الهيئة العامة للترفيه بدء المرحلة الثانية من مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان، على أن تعمل الهيئة خلالها على تصفية المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 42 ألف مشارك من 162 دولة في المرحلة الأولى، وترشيح المتأهلين إلى المرحلة التالية.

وحققت المرحلة الأولى التي انتهت يوم الاثنين 18 أغسطس 2019، تسجيل 24,766 مشاركًا في مسابقة تلاوة القرآن الكريم، و17,347 مشاركًا في مسابقة رفع الأذان.