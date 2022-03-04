قال مجلس الصحة الخليجي: إن 39 مليون طفل دون سن الخامسة حول العالم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

تأثير السمنة على الأطفال:

وأضاف المجلس في تغريدة له عبر تويتر، أن تأثير السمنة على الأطفال يكون حول ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وآلام في المفاصل، وقله الثقة بالنفس، وداء السكري من النوع الثاني، وأيضًا القلق والاكتئاب.

نمط الحياة:

وتابع مجلس الصحة الخليجي أن ارتباط زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال يكون سببه الرئيسي بنمط الحياة، مثل قلة النشاط البدني واتباع نظام غذائي غني بالسعرات والدهون والسكريات.