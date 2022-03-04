يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه في تصفيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة أستراليا اليوم.

الأخضر يستضيف أستراليا في الجوهرة

وتُقام مباراة السعودية ضد أستراليا على ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وستشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا كبيرًا للاحتفال بالتأهل.

ويحتاج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى تحقيق الفوز في مباراة أستراليا، من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات، وذلك بعد تعثر اليابان بالتعادل الإيجابي ضد فيتنام اليوم.

أرقام مميزة تنتظر المنتخب السعودي

وينتظر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم العديد من الأرقام المميزة في حالة الفوز بمباراة اليوم، حيث سيكون هذا الفوز الأول للأخضر أمام أستراليا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ونجح الأخضر في الفوز على جميع المنتخبات التي واجهها في ملعبه ضمن تصفيات كأس العالم نسختي 2018 و2022، باستثناء أستراليا التي تعادل ضدها بنتيجة 2/2 في تصفيات مونديال روسيا، وتعادل سلبيًا في النسخة الحالية.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الجولة الأخيرة من التصفيات، وفي حالة فوز الأخضر اليوم سيصل إلى الفوز رقم 7، وهو أكبر عدد انتصارات، حيث حقق 6 انتصارات في نسخة 2018.