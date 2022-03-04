قدم البرتغالي جواو فليكس لاعب أتلتيكو مدريد أداءً مميزًا بالأمس في مباراة ريال بيتيس، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

فليكس يساهم في فوز أتلتيكو مدريد على بيتيس

وكان الأتلتيكو نجح في الفوز على ريال بيتيس بثلاثية لهدف، في معقل بيتيس ملعب ” بينتو فيامارين”، حيث سجل جواو فليكس هدفين وسجل الفرنسي توماس ليمار ثالث الأهداف.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن فليكس نجح في إحراز 4 أهداف في آخر 4 مباريات مع الأتلتيكو وصنع هدفًا واحدًا، حيث يقدم مستويات مميزة مع فريق العاصمة الإسبانية مؤخرًا.

الأتلتيكو في مقعد مؤهل لـ دوري أبطال أوروبا

ويتواجد فريق الأتلتيكو في المركز الرابع في جدول الترتيب بـ الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة بفارق 15 نقطة عن نادي ريال مدريد المتصدر.

وسيخوض الأتلتيكو مباراته المقبلة في الدوري الإسباني، ضد فريق قاديش يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن جواو فليكس كان أحرز هدفًا للأتلتيكو في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت المباراة في ملعب ” واندا ميتربوليتانو” بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسيحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري.

ويسعى الأتلتيكو لمواصلة الطريق نحو نهائي دوري أبطال أوروبا كما فعل في عامي 2014 و 2016.