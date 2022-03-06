باشرت فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بإزالة ملصقات التباعد بين الصفوف تزامنًا مع قرار إلغاء التباعد بين المصلين في الجوامع والمساجد بالمملكة مع الالتزام بالكمامات .

فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبدء إزالة الملصقات بمساجد المملكة بعد أكثر من عامين من التباعد بين الصفوف في ظل الاجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا .

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد غرد فور نشر بيان الداخلية بعدة تغريدات شكر خلالها القيادة الرشيدة على جهودها وقراراتها السديدة في الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله، وأشاد بحرص وتطبيق التعليمات من منسوبي المساجد والمصلين منذ بدء الجائحة .



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