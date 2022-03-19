نفت وزارة الخارجية صحة التصريح المتداول إعلامياً والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة في المستقبل القريب، وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن.
نفت وزارة الخارجية صحة التصريح المتداول إعلامياً والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة في المستقبل القريب، وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن.
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