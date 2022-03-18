وثقت عدسة “المواطن” الحفلة التنكرية الأكبر من نوعها على مستوى المملكة، في منطقتي بوليفارد رياض سيتي وونتر وندرلاند، اليوم الجمعة، والتي شهدت إقبالًا مميزًا من الزوار للمشاركة في الحفلة التي تواكب الثقافة العالمية المعاصرة في عدد من الكرنفالات والاحتفالات المعتمدة على ارتداء الأزياء الكلاسيكية للعقود السابقة وتصاميم بدلالات ترفيهية متنوعة.

حفلة تنكرية:

وشهدت الحفلة التنكرية في موسم الرياض العديد من الشخصيات منها المرتبطة بأحداث الخيال العلمي أو الأفلام أو الفانتازيا الشعبية وتصاميم خيالية عديدة ومختلفة عبر مجموعة لامحدودة من إكسسوارات الموضة العالمية والشعر المستعار والأزياء الغريبة.

يوم استثنائي:

وعاش زوار موسم الرياض يومًا استثنائيًّا، وسط تضاعف لأعداد الزوار والحضور إلى المنطقتين بعد أن أتاح موسم الرياض الدخول المجاني باللباس التنكري.

وتنافس زوار الموسم في لبس أكثر الأزياء التنكرية لفتًا للأنظار؛ لجذب أعين الجمهور، والفوز بالنصيب الأكبر من عدسات كاميرات الزوار التي وثقت الحدث، وجمعت آلاف الذكريات في حدث يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة.

جوائز:

وشهد الحفل تكريم الفائز بجائزة سيارة أفضل زي تنكري خلال الفعالية، بالإضافة إلى توزيع العديد من الجوائز على الفائزين والأطفال المشاركين بملابس متميزة.