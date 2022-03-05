حقق الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد أرقام قياسية مميزة، بعد مسيرته المميزة في تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب السعودية في الصدارة:

وانتهت مباراة السعودية ضد أستراليا التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، بفوز الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022، فيما حلت اليابان في المركز الثاني بـ22 نقطة.

الأخضر يحقق أرقامًا قياسية:

ويُعد فوز الأخضر هو الأول الذي يُحققه ضد منتخب أستراليا في تصفيات كأس العالم، كما حقق الصقور العلامة الكاملة في المواجهات التي خاضها في ملعبه أمام كل من؛ فيتنام، اليابان، الصين، وعمان، بجانب الكنغر اليوم.

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي يحقق فيها منتخب السعودية الأول لكرة القدم الفوز بجميع المباريات في ملعبه بعد تصفيات كأس العالم 2006، ووصل الصقور إلى النقطة الـ23، ليحقق أعلى معدل نقطي في تاريخ مشاركاته بالتصفيات.

وحقق الأخضر الفوز السابع له، كأعلى عدد انتصارات حققه في تصفيات كأس العالم، ليتجاوز رقمه السابق في التصفيات المونديالية 2018، بعدما نجح في تحقيق 6 انتصارات.