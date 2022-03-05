يسعى الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة تألقه في تصفيات كأس العالم 2022، وتحقيق الفوز على الصين اليوم.

السعودية ضد الصين

وتلعب السعودية ضد الصين عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد الشارقة في الإمارات، في إطار مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 برصيد 19 نقطة، فيما يقع منتخب الصين الأول لكرة القدم في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

أرقام قياسية تنتظر الأخضر

وينتظر الأخضر العديد من الأرقام القياسية في حالة تجاوزه لعقبة الصين اليوم، حيث إنها ستكون المرة الأولى التي يتأهل فيها من الجولة قبل الأخيرة، دون الحاجة إلى انتظار مباراته ضد أستراليا.

وستصل السعودية إلى عدد نقاط غير مسبوق، حيث إنها حصدت 19 نقطة حتى الآن، وهو نفس الرصيد الذي حققته في تصفيات كأس العالم 2018، كما أن الأخضر سيسجل أعلى عدد انتصارات في تاريخ مشاركاته بالتصفيات.

وسيتأهل المنتخب من الإمارات للمرة الأولى، حيث سبق وصعد من قطر مرتين، ومرة واحدة من الرياض، جدة وكوريا، وسيلحق بالمنتخب الصيني الهزيمة ذهابًا وإيابًا للمرة الأولى في تاريخ التصفيات، وذلك بعد فوزه بنتيجة 3/2.