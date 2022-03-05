واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا، تألقه، ونجح في تحقيق فوز هام على حساب نظيره الشباب.

أسباب فوز الاتحاد:

وأشاد الناقد الرياضي، سلطان اللحياني بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كاشفًا الأسباب التي منحته الفوز على الشباب خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”.

وعلق سلطان اللحياني قائلًا: “مركزية وسط متقدم للاتحاد، تنظيم دفاعي مميز رغم الغيابات، كونترا والإدارة المثالية، ورومارينيو والحلول الهجومية، بالإضافة إلى التشكيلة الخاطئة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب”.

العميد يعزز صدارته:

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الشباب على إستاد الأمير فهد بن فيصل في ختام منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العميد بثنائية نظيفة.

ورفع العميد رصيده إلى 57 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 46 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع الهلال الوصيف.