خمسة مشتركين تأهلوا إلى الحلقة المقبلة، ليتنافسوا ضمن نصف نهائيات الموسم الثاني من برنامج “IRAQ IDOL- محبوب العراق” على “MBC العراق”. وفي العرض المباشر الثامن، غنى المشتركون الستة على المسرح، وكشفوا عن اسم أكثر فنان أثر بهم، ورسم مسيرتهم الفنية.

اليوم العالمي للمرأة

في البداية، وجهت مقدمة البرنامج ميس عنبر تحية تقدير إلى المرأة في يومها العالمي، ثم دعت الجمهور إلى تكثيف التصويت للمشتركين الستة المستمرين في الحلقات من خلال تطبيق MBC VOTE، وهي الوسيلة الوحيدة التي ستوصل في النهاية واحد منهم إلى الفوز باللقب. وفي نهاية الحلقة، انتهت رحلة علاء الفرطوسي، ليتأهل خمسة مشتركين إلى نصف النهائيات الأسبوع المقبل.

منافسات IRAQ IDOL

وقد مر المشتركون تباعاً على المسرح، وغنوا أمام الجمهور ولجنة التحكيم الثلاثية المؤلفة من حاتم العراقي ورحمة رياض وسيف نبيل. وكشف بدر باسم أن أكثر فنان أثر به هو الفنان راشد الماجد، ثم غنى أحمد طوبان ومحمد الجاسم دويتو متميز معاً، قبل أن يكشف علي السلام أن ماجد المهندس هو الذي تجذبه أغنياته ويمثل نموذجاً يحتذى به بالنسبة إليه، فيما أشار علاء الفرطوسي أن أكثر فنان أثر به هو أمير الشجن العراقي رياض أحمد.

بعد ذلك، أبدع علي السلام وعفراء سلطان في تقديم دويتو للفنانين كاظم الساهر وأسماء لمنور، ثم أبدى احمد طوبان إعجابه بعبد المجيد عبد الله وهو الذي تأثر به، بينما أشار محمد الجاسم أنه متأثر بناصيف زيتون. ولفتت عفراء سلطان أخيراً إلى أنها متأثرة بالشحرورة صباح.

وقبيل وقوف المشتركين على المسرح في انتظار إعلان النتيجة، قُدم ديو جمع علاء الفرطوسي وبدر باسم. بعدها، دعت عنبر ثلاثة مشتركين للوقوف في دائرة الخطر هم علاء الفرطوسي، عفراء سلطان وعلي السلام، ولم تتأخر حتى لفتت إلى انتهاء رحلة علاء الفرطوسي، وليتأهل بالتالي خمسة مشتركين إلى مرحلة نصف النهائيات الموسم الثاني في الأسبوع المقبل وهم بدر باسم، محمد الجاسم، أحمد طوبان، عفراء سلطان، وعلي السلام.

موعد عرض IRAQ IDOL

يذكر أن برنامج “IRAQ IDOL- محبوب العراق” يُعرض على “MBC العراق”، كل ليلة جمعة في تمام الساعة 10 ليلاً بتوقيت بغداد. ويتم تقييم المشتركين وتدريباتهم مع المدرب علي بدر، في “عراق آيدول إكسترا”، على “شاهد المفتوحة”، كل سبت.