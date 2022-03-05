قدمت مدينة الملك فهد الطبية 5 نصائح يجب الحرص عليها أثناء إعداد الوجبات الغذائية.

وقالت المدينة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن هذه النصائح تساعد على الحفاظ على الصحة البدنية للجسم وسلامة التمثيل الغذائي، وهي الموازنة بين السعرات الحرارية والتي يحرقها الجسم، وكذلك عدم إهمال أي وجبة من الوجبات الثلاث وخاصة الإفطار.

تنوع الوجبات الغذائية:

وشددت مدينة الملك فهد الطبية على ضرورة الحفاظ على التنويع والتوزيع بين الأطباق الصحية مثل النشويات المعقدة (مثل الخبر الأسمر والشوفان) والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والبروتينات، مع تناول الكمية الكافية من البروتينات مثل الأسماك واللحوم الحمراء والدجاج والمكسرات والبقوليات، بما يساعد على حرق الدهون والحفاظ على العضلات ومنح الشعور بالشبع.

تجنب المشروبات الغازية:

وأكدت أهمية تجنب الأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية مثل المشروبات الغازية بأنواعها وكذلك الوجبات السريعة والمقليات.