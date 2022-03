قُتل 56 شخصًا وأصيب 200 آخرون، في هجوم انتحاري استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان اليوم الجمعة.

While you were offering your #Friday prayers in your place of worships, terrorists ripped a powerful blast inside a #Shia mosque in #Peshawar's Kocha Risaldar in #Pakistan which left many worshippers dead and dozens injured. pic.twitter.com/a2ZCDSaSgv

— Javeed Ali (@javeedalikmr) March 4, 2022