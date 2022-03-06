تعرض طفل لهجوم من 6 كلاب ضالة في القريات بمنطقة الجوف، ما أدى إلى إصابات كبيرة، ودخوله المستشفى لتلقي العلاج منذ 4 أيام، كما يستعد لإجراء جراحة اليوم الخميس.

فيديو | الكلاب الضالة تهاجم طفلا في #القريات وتعرضه لعدة جروح

و جد الطفل لـ #نشرة_النهار: 6 كلاب هاجمت الطفل وإصابته بالغة ونطالب أمير #الجوف بإيجاد حلول لهذه الكلاب الضالة وسط الأحياء#الإخبارية pic.twitter.com/sHmhfdLRWY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2022

كلاب ضالة تهاجم طفلًا

وروى جد الطفل تفاصيل الحادث لـ قناة الإخبارية، قائلًا: إن 6 كلاب ضالة هاجموا الطفل خلال وجوده بالمزرعة وأحدهم عض كتفه، مضيفًا أن حفيده يتواجد بالمستشفى ومازال منومًا بها منذ 4 أيام لتلقي العلاج الكامل والرعاية الصحية خوفًا من حدوث تسمم، موجها الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى لاهتمامها بحالته، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يجري عملية جراحية اليوم، لافتًا إلى أن الإصابة التي تعرض لها بالغة وعميقة.

مناشدة المسؤولين

وأشار الجد إلى أن حالة الطفل أصبحت مستقرة ومطمئنة والأطباء يداومون على تطهير الجرح للتأكد من عدم حدوث تلوث في الدم، مطالبًا في نفس الوقت أمير منطقة الجوف والجهات المسؤولة بإيجاد حلول لهذه الكلاب الضالة وسط الأحياء خاصة أنها بأعداد كبيرة في القريات وتتجمع في الصباح الباكر كما أنها تدخل أحواش المنازل وأصبحت خطرة بشكل كبير على الأطفال.

وتابع: “صرنا بخوف وبرعب.. أولادنا ما يخرجون نهائي من الحوش.. جوا البيت مسمكرين عليهم”.