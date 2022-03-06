تنطلق اليوم ست مباريات في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

توقيت مباريات اليوم:

المباراة الأولى ستكون بين منتخبي أستراليا واليابان وتُقام في مدينة سيدني الأسترالية في تمام الثانية وعشر دقائق ظهرًا بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين منتخبي كوريا الجنوبية وإيران في الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة.

مباراتان في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة وهما “فيتنام ضد عمان، لبنان ضد سوريا”.

المباراة الأبرز بالجولة التاسعة لتصفيات كأس العالم:

في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، المباراة الأبرز بين منتخبي السعودية والصين وتُقام في إمارة الشارقة الإماراتية.

الثامنة مساءً، تُقام مباراة العراق والإمارات في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.