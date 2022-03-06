طالبت وزارة الصحة بالابتعاد عن تناول بعض المنبهات والمشروبات قبل النوم خلال أيام شهر رمضان، حتى لا يعاني الصائم من الأرق والنوم المتقطع.

نصائح وزارة الصحة قبل رمضان:

وقالت الصحة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: “لتنعم بنظام نوم صحي يستمر معك طوال شهر الصيام، تعرف على نوع المنبهات التي يجب عليك تجنبها”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنبهات هي: الشاي، الشيكولاتة، الماتشا (شاي أخضر مسحوق)، مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية، القهوة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الابتعاد عن تناول أي من هذه الأطعمة من 4 إلى 6 ساعات قبل النوم.

صيام صحي للأم المرضع:

وفي وقت سابق وجهت وزارة الصحة لكل أم تهتم بطفلها ونفسها، أهم النصائح لصيام صحي في الشهر الكريم.

وضمن الإرشادات الهامة للأم المرضع في رمضان، قالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يجب أخذ قسط كافٍ من الراحة في نهار رمضان والحرص على تناول غذاء متنوع وصحي على فترات متعددة، وكذلك الحرص على أخذ كمية كافية من السوائل وشرب الماء على مدار الساعة خلال وقت الإفطار.

تناول السحور:

وشددت الصحة على ضرورة الحرص على تناول وجبة السحور التي تمد المرضع بالطاقة اللازمة أثناء النهار، وأيضًا تجنب المقالي والأغذية الدسمة والمالحة والمخللات حتى لا تسبب العطش والجفاف، مع ضرورة استشارة الطبيب في حالة الحاجة إلى تناول فيتامينات أو المكملات الغذائية.