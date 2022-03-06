التهاب الحلق يكاد يكون من أكثر الحالات الشائعة في عيادات الأطباء، وهو عبارة عن عدوى فيروسية، كما يمكن أن تكون بكتيرية، مثل العدوى الناجمة عن البكتيريا العقدية.
وتكثر المعاناة من الاحتقان مع تغير الفصول خاصة في مثل هذا التوقيت حيث بداية فصل الربيع ونهاية الشتاء وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة، مع وجود موجات برد أحيانًا.
لعلاج التهاب الحلق في المنزل تناول #الكركم.#صحتك+ pic.twitter.com/mK5sXIWlIU
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 31, 2022
أعراض التهاب الحلق
ويعاني الشخص الذي يتعرض للإصابة بالتهاب الحلق من عدة أعراض أهمها: ألم في الحلق ومنطقة البلعوم، ارتفاع حرارة الجسم، آلام رأس، ظهور بقع فاتحة في الحلق واللوزتين، آلام عند البلع، احمرار وانتفاخ اللوزتين، انتفاخ وألم بالفك والغدد الليمفاوية، ألم بطن خصوصًا عند الأطفال، تقيؤ خصوصًا عند الأطفال أيضًا.
علاج التهاب الحلق
ولعلاج التهابات الحلق في المنزل إذا كانت الحالة الصحية لا تستدعي الذهاب إلى الطبيب يكون من خلال تناول المشروبات الساخنة، ونحصرها هنا في 6 مشروبات وهي:
- القرفة.. تساعد في علاج الأعراض المصاحبة للبرد والإنفلونزا
- الكركم.. له خصائص مضادة للبكتريا والالتهابات.
- بذور الحلبة.. تساعد على تخفيف الألم والالتهابات.
- الميرمية.. تحتوي على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات.
- النعناع.. من أفضل الأعشاب المهدئة للألم والالتهابات.
- البابونج.. له خصائص مضادة للعدوى والبكتريا.
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