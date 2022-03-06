التهاب الحلق يكاد يكون من أكثر الحالات الشائعة في عيادات الأطباء، وهو عبارة عن عدوى فيروسية، كما يمكن أن تكون بكتيرية، مثل العدوى الناجمة عن البكتيريا العقدية.

وتكثر المعاناة من الاحتقان مع تغير الفصول خاصة في مثل هذا التوقيت حيث بداية فصل الربيع ونهاية الشتاء وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة، مع وجود موجات برد أحيانًا.

أعراض التهاب الحلق