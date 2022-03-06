أصدر البرنامج الإعلامي الموحّد (GRID) في مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، تقريره النصفي الثاني لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج لعام 2021.

ويعد التقرير خلاصة العمل اليومي التشاركي والتنسيق الإعلامي بين البرنامج وبين أكثر من 160 جهازًا حكوميًّا، ويقيس التقرير مدى تفاعل الأجهزة الحكومية في تنسيق أنشطتها الإعلامية وتنظيمها، ويعكس الخدمات الإعلامية المقدمة إلى الأجهزة الحكومية في (GRID).

وزارات تتصدر تقرير GRID

وحققت كل من وزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والداخلية والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرياضة والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تفاعلا بنسبة 100% مع البرنامج خلال النصف الثاني لعام 2021.

ويهدف التقرير الذي يصدر مرتين سنويًّا، إلى تعزيز دور المشاركة والتفاعل بين الأجهزة الحكومية، وتحفيزها على تنسيق أنشطتها الإعلامية وتحديثها مع البرنامج بشكل أسبوعي، مما يسهم في إبراز منجزاتها، وتعزيز أدائها، وتسليط الضوء على جهودها الإعلامية.

خدمات إعلامية متنوعة

ويقدم البرنامج عبر منصة “خدمات التواصل” خدمات إعلامية متنوعة تسهم في إبراز جهود الأجهزة الحكومية، مثل مراجعة الخطط الإعلامية، ونشر المواد الإعلامية، والتغطية الإعلامية، وتنسيق الحملات الإعلامية الحكومية المشتركة، والتنسيق الإعلامي، والإنتاج الرقمي.

ويشير التقرير إلى وجود تطور كبير في التنسيق الإعلامي بين الأجهزة الحكومية خلال النصف الثاني من عام 2021، مما يثمر نجاحًا تشاركيًّا فعالًا.

يذكر أن البرنامج الإعلامي الموحد (GRID) في مركز التواصل بوزارة الإعلام، أطلق دورات تدريبية (عن بُعد) لممثلي الأجهزة الحكومية، منذ بداية عام 2021، لشرح آلية العمل على المنصة الإلكترونية “خدمات التواصل”، التي تهدف لتنسيق الأنشطة الإعلامية، ورفع جودة الخدمات، وإنجازها في الوقت المحدد لها.